Іноземний блогер, який виправдовував російську агресію та поширював фейки про ЗСУ, затриманий у Харкові, - СБУ

Служба безпеки України затримала у Харкові іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Після початку вторгнення РФ блогер підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої України.

"Задокументовано, що навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої "стріми" публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників. Крім того, у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей", - зазначають у спецслужбі.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.

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Іноземцю повідомили про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно). Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За інформацією ЗМІ, затриманий СБУ блогер - громадянин Чілі Гонсало Ліра.