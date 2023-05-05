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Угорщина звинуватила посла США у поширенні "пропаганди війни"

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Угорщина звинуватила посла США у поширенні "пропаганди війни"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив посла США Девіда Прессмана у "поширенні воєнної пропаганди" та заявив, що США намагаються підштовхнути Угорщину до "табору війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що Сійярто розкритикував попередні заяви посла Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України. На думку міністра, Угорщина належить до "світової більшості, яка виступає за мир".

"Діяльність посла показує, що він є експертом з пропаганди війни, чого Угорщина не хоче. Натомість Угорщина хоче миру, і країна й надалі зосереджуватиметься на цьому питанні, наголошуючи, що лише мир може врятувати життя", – йдеться у повідомленні.

Раніше посол США Прессман критикував позицію угорської влади щодо російсько-української війни. 

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Топ коментарі

  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Коли СРСР вдерся до Угорщини у 1956-му році - він просто хотів миру...
  • Серьога Харківський
    ****** 10 миллионов цыган обоссаных а вони больше чем от китая,вышверните кто нить ****** цыганскую *********** ***** с Евросоюза и НАТО
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Допатякаються цигани
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