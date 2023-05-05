Переможців у російсько-українській війні не буде, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що контрнаступ ЗСУ – остання велика можливість для України досягти успіху у війні з РФ.

Про цеі нформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Глава угорського уряду наголосив, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці. "Росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки" – додав він.

Коментуючи майбутній контрнаступ ЗСУ, Орбан зазначив, що "попереду нас чекають важкі тижні".

"Я думаю, що це остання велика можливість для українців досягти якогось військового успіху. Якщо ця куля буде випущена, якщо це станеться, тоді ми побачимо, який реальний баланс сил між протиборчими силами, і в такій більш чіткій, ясній ситуації буде більше можливостей для дипломатичних дій заради миру", – підкреслив прем’єр.

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Орбан також заявив, що Угорщина найбільше зацікавлена в мирі, і її власний інтерес полягає у тому, щоб мати велику і успішну Україну по сусідству.