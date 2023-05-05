Наближення кінця терміну "зернової угоди" сповільнює експорт українського збіжжя, - Reuters

Темпи поставок збіжжя з України в рамках зернової угоди, яку підтримує ООН, уповільнилися, оскільки зростає занепокоєння покупців щодо ймовірного блокування суден у разі не продовження терміну дії зернової угоди.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно з цією угодою, Україна змогла експортувати близько 29,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, зокрема 14,9 млн тонн кукурудзи та 8,1 млн тонн пшениці, протягом менш ніж року її дії.

"Однак кількість суден, які приходять, аби забрати вантажі, скоротилася цього тижня до двох суден на день з трьох-чотирьох суден у середньому протягом останніх трьох тижнів", - йдеться у публікації.

Данська судноплавна група NORDEN, що займається транспортуванням зерна, входить до числа компаній, які наразі не відправляють свої судна в регіон.

"На даний момент ми не беремо участі в цій торгівлі... Це ризикована сфера — дуже важко передбачити, що станеться", — сказав генеральний директор NORDEN Ян Ріндбо.

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"Речі можуть швидко змінитися... з моменту, коли ви погоджуєтеся зайти та забрати вантаж, і до моменту, коли судно насправді прибуде", - додав він.

Як зазначається, Москва погрожувала вийти з зернової угоди 18 травня. Поки про продовження дії угоди офіційно повідомлено не було.

Однак, для відправки зерна потрібно щонайменше 9 днів, що передбачає всі необхідні перевірки.

Аналіз платформи морських та товарних даних Shipfix показав, що кількість вантажних замовлень – глобальних запитів на доступні судна для перевезення зерна з України – впала до 355 у квітні з 489 замовлень, надісланих на ринок у березні.

Як повідомлялося, Росія погрожує вийти із Чорноморської зернової ініціативи з 18 травня.