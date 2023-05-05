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Посол Макеєв закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня: "Це символ миру і свободи"

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Посол Макеєв закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня: "Це символ миру і свободи"
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував рішення поліції Берліна заборонити демонстрацію українських прапорів біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня.

Про це він написав у себе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв закликав скасувати заборону і оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – підкреслив Макеєв.

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Крім українських прапорів берлінська поліція також заборонила демонстрацію і прапорів РФ. Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    Це ж не війна параші проти України за марсіанську нейтральну територію.

    параша - агресор, який напав на нашу землю.

    Заборона українських прапорів на рівні з парашними триколорами - це нерозбірливість та імпотентних німців у питанні цієї війни.
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    А комуняцькі прапори - можна?
  • Only
    Тільки повні дауни можуть ставити поруч агресора і терориста, і жертву цього терориста, яка захищає себе, і тих таки даунів!
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