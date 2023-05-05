Україна та Литва запровадили спрощений обмін водійських посвідчень, - Шмигаль

Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою, яка впроваджує спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", - пише Шмигаль.

Як пояснив прем'єр-міністр, для обміну необхідно подати:

документи про постійне проживання в країні;

оригінал посвідчення;

дійсну медичну довідку.

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