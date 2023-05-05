У Бериславському районі на російській міні підірвався тракторист

У Бериславському районі Херсонської області на російській міні підірвався тракторист. Його доставлено в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

Зназначається, що подія трапилася у селі Максима Горького Новорайської громади. Під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку.

Через підрив на міні 30-річний чоловік дістав поранення. До медзакладу його доставили військові, нині лікарі надають йому необхідну допомогу.

В ОВА нагадали, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Території, котрі ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки — у лісосмугах, полях, на узбережжях водойм та узбіччях доріг.

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"Не ризикуйте життям і здоров'ям! Бережіть себе!" - закликали в ОВА.