Кабмін пропонує Раді зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні уряду схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку.

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