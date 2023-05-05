Кабмін пропонує Раді зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років
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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
На засіданні уряду схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку.