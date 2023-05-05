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Кабмін пропонує Раді зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років

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Кабмін пропонує Раді зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні уряду схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    інвалідом стати в будь якому віці погано . Особливо в тій державі , яку збудували самі українці
  • stels400
    Є категорія 18-27 яка не підлягає призову тим самим і мобілізації.Тепер цей вік зменшили до 25.Тобто призовуть до лав кому 25 і далі.Це дасть десятки тисяч чоловіків до лав ЗСУ
  • ростислав
    Мені 45 і ставати інвалідом ради цієї країни я не хочу
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