Україна розірвала дві угоди з Білоруссю

Кабінет Міністрів припинив дію двох угод із республікою Білорусь - щодо співробітництва у галузі ветеринарної медицини та в галузі карантину та захисту рослин.

Про це за підсумками засідання уряду 5 травня повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, припинено дію Угоди між Урядом України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини, вчиненої 01.08.2002 у м. Мозирі.

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Також уряд України припинив дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, вчиненої 07.10.2013 у м. мінську.