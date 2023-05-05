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Україна розірвала дві угоди з Білоруссю

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Україна розірвала дві угоди з Білоруссю
Кабінет Міністрів припинив дію двох угод із республікою Білорусь - щодо співробітництва у галузі ветеринарної медицини та в галузі карантину та захисту рослин.

Про це за підсумками засідання уряду 5 травня повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, припинено дію Угоди між Урядом України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини, вчиненої 01.08.2002 у м. Мозирі.

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Також уряд України припинив дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, вчиненої 07.10.2013 у м. мінську.

Топ коментарі

  • Сеня Тузик
    Навіть свині України не хтять мати щось спільне з Бульборейхом!
  • Перехватчик
  • kelt kant
    А в галузі постачання білоруського бітуму для "великого крадівництва", через фірми
    підконтрольні родичам "квартальних друзів", коли будуть угоди розривати? Чи ще не на часі?
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