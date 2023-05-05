Протягом 5 квітня росіяни завдали 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про обстріли росіянами території України протягом 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російська федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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