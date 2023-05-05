Постпреди країн-членів ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня, - Politico

Серед нових обмежень мають з’явитися такі, які заважатимуть Росії обходити раніше введені проти неї санкції.

Постійні представники країн-членів ЄС наступного тижня планують провести зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Обговорення планується на 10 травня - після того, як Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів.

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У середині квітня видання The Financial Times писало, що в Євросоюзі не виключають блокування подальших спроб розширення спектра дії санкцій проти Росії на нові сектори економіки тими членами ЄС, для яких ці сфери життєво важливі. Нові санкції можуть бути пригальмувати введення санкцій проти фізичних осіб, а саме блокування їхніх активів та обмеження їхніх поїздок в ЄС.

За словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, 11-й пакет санкцій щодо Росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних санкцій.