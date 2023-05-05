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Терористи готують провокацію, - полковник ЗСУ Штефан про оголошену окупантами евакуацію на Запоріжжі

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Терористи готують провокацію, - полковник ЗСУ Штефан про оголошену окупантами евакуацію на Запоріжжі
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, що росіяни готують провокації у окупованій частині Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан зазначив: "Переполох і евакуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Черговий, підступний крок ворога. Вони знову прикриваються дітьми та жінками, яких примусово звозять на віджаті бази відпочинку на узбережжі.

Але напередодні, на більшість таких баз заїхали представники окупаційної влади, силові відомства та командні пункти терористів.

Офіційно повідомляю, що підрозділи Сил оборони не ведуть вогонь в місця де є цивільні люди. Скоріш за все, терористи готують провокацію з обстрілом об'єктів на яких знаходяться жінки та діти.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 5 травня рашисти оголосили про "евакуацію" цивільних з 18 населених пунктів окупованої частини Запорізької області

Топ коментарі

  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Без п'яти хвилин хрестик - кукурікнув та зник.
  • Office Den Haag
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ты заблудился, пид@р!
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