Робота зернового коридору під сумнівом, рішень про нові рейси немає, - представник ООН Хак

Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг 5 травня погодити дозволи для нових судів брати участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Хак уточнив, що попри те, що СКЦ не зміг сьогодні погодити дозволи на підключення до зернової ініціативи нових суден, щоденні інспекції на раніше допущених суднах продовжуються.

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Росія погрожує вийти із зернової ініціативи з 18 травня. У квітні її представники у СКЦ почали створювати перешкоди для реєстрації суден у зерновій ініціативі та відмовилися працювати за планами українських портів. Це скоротило включення нових суден у зерновий коридор.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду.