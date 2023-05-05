Росіяни у лютому 2022 року відмовлялися забирати тіла своїх солдат, бо хотіли приховати втрати від Путіна, - Резніков

Під час перемовин між Росією та Україною, що відбулись 28 лютого 2022 року, РФ відмовилась забирати тіла своїх загиблих солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Мене вразила цинічність росіян. В той день, коли ми були на переговорах (в Білорусі - ред.), ми вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. От ми сидимо, розмовляємо, з того боку сидять перемовники. Я їм говорю, добре, ми домовилися про коридори, про виведення населення, а що ми будемо робити з тілами ваших загиблих?", - розповів міністр.

За словами Резнікова, на той момент російська делегація відмовилась вирішувати щось з приводу цього питання, аргументуючи, що вони не підтверджують таку кількість втрат.

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"Голова делегації (РФ - ред.) повертається до заступника міністра оборони, а той говорить "Ми не підтверджуємо, у нас загинуло 10 чи 20, чи 30". Голова делегації повертається до мене: "Ми не підтверджуємо". Я кажу, ви то може не підтверджуєте, але 3000", - пояснив він.

Однак через декілька тижнів після зустрічі в Білорусі, до України прибув голова Червоного Хреста Петер Маурер, який до того їздив з візитом до Москви.

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На запитання Резнікова, чи проінформоване керівництво РФ про реальну кількість загиблих росіян, а на той момент, за словами Резнікова, їх було вже більш як 10 тисяч, Маурер сказав, що не впевнений, що вся інформація доходить до російського диктатора Володимира Путіна.

"Маурер каже, те, що "заступник міністра точно знає, я побачив по обличчю, думаю, що і міністр знає, але я не впевнений, що вони доносять правду на гору, бо бояться, бо не хочуть бути кіллер-меседжерами". Тобто вони цинічно приховували правду. На той момент (Путін - ред.) міг не знати про втрати", - повідомив міністр.

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