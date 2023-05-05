Пентагон замовив велику партію ПТРК Javelin
4 06810
Міністерство оборони США уклало контракт на понад 1 млрд доларів для виробництва Javelin та пов’язаного з ним допоміжного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.
Контракт буде виконано в період з 2023 по 2026 роки. У разі виконання всіх опціонів, вартість продажу може становити 7,2 млрд доларів.
Планується наростити виробництво ракет Javelin до 3960 одиниць на рік до кінця 2026 року. В рамках контракту планується постачання ПТРК для потреб армії США та її іноземних союзників.