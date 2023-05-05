Воїнам З0-ї ОМБр на Бахмутському напрямку потрібні квадрокоптери: залишилося обмаль засобів розвідки

Воїни З0-ї ОМБР просять про допомогу у купівлі квадрокоптерів. У зв’язку з потужною дією засобів РЕБ противника на Бахмутському напрямку середнє життя квадрокоптерів вкрай мале. На даний момент, у воїнів залишилося обмаль засобів розвідки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав молодший сержант, командир відділення БпЛА З0-ї ОМБР, 3МБ Олександр Осипенко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, потрібна ваша допомога.

Збираємо на найнеобхідніше в сучасних реаліях бою, те, що ми не можемо закрити своїми силами - на квадрокоптери, типу Mavic.

А саме:

2 - Mavic 3T

6 - Mavic 3 /Fly more combo

Усе це добро в сумі, в середньому, коштує 1 060 000 грн.

У зв'язку з потужною дією засобів РЕБ (радіо електронної боротьби) противника на Бахмутському напрямку середнє життя квадрокоптерів вкрай мале. І це при тому, що ми використовуємо різноманітне додаткове обладнання, щоб максимально його продовжувати.

А працювати треба кожний день 24/7, буквально, а як показує практика, чим більше ти літаєш і чим більше шкоди ти приносиш ворогу, тим більше вони стягують різного приладдя щоб нам унеможливлювати роботу. На даний момент, в нас залишилося обмаль засобів розвідки. А їх потрібно мати про запас, реально оцінюючи ситуацію, обставини та завдання що виконується.

Ми дуже хочемо мати можливість працювати та кожного дня наближати нашу перемогу.

Тому надія тільки на вас, кожна гривня дуже важлива.

Банка монобанк:

https://send.monobank.ua/jar/5DdytebWqo

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Благодійний фонд "Боріться за Україну"

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Будемо вдячні за будь-яку допомогу", - попросив український воїн про допомогу.