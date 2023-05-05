Депутат Дніпропетровської облради Олійник: Не веду жодного акаунта в соцмережі, все розповсюджене від мого імені - суто фейк

Екскерівник Дніпропетровської облради зауважив, що якщо фейки з’являються, то за це хтось платить.

У ЗМІ 5 травня з'явилася інформацію, начебто екскерівник Дніпропетровської облради у своєму телеграм-каналі написав, що "необхідно якомога можна скоріше припиняти бойові дії і запускати процес мирних перемовин, оснований на компромісі та інтересах всіх сторін". Святослав Олійник прокоментував ситуацію "9 каналу", передає Цензор.НЕТ.

Перш за все екскерівник Дніпропетровської облради зауважив, що взагалі теми перемовин не можуть і не повинні коментувати цивільні особи. Адже вони виключно в компетенції військових, головнокомандувача, державних осіб тощо.

"Як і кожний нормальний українець, я вважаю Росію країною агресором, з якою будь-які перемовини можливі тільки в рамках, визначених Головнокомандувачем та Верховною Радою", - заявив він.

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Він наголосив, що немає жодної сторінки в соціальних мережах: "Я не веду жодного акаунту, тому будь-які посилання на начебто мої висловлювання, на створені скріни начебто з моїх сторінок є фейковими".

"Ідеологія Росії зараз – це форма сучасного фашизму, їз яким сьогодні бореться весь цивілізований світ. Обов’язком кожного українця зараз є допомога державі в цій боротьбі у той спосіб, який для нього можливий. Я особисто роблю все можливе, але не вважаю коректним піаритися на цьому. На жаль, ми маємо приклади, коли допомоги на карбованець, а реклами на сотні. Або вкрали тисячі вагонів гуманітарки, сотні мільйонів доларів бюджету, а піаряться на дрібному волонтерстві", - наголосив Олійник.

Він також прокоментував сам факт появи фейку: "Якщо фейки з’являються, то за це хтось платить. Зараз відбувається активізація процесуальних дій НАБУ стосовно колишніх керівників Дніпропетровської ОДА".

І наприкінці додав, що росіяни ще з 2014 року внесли його у свої якісь списки на денацифікацію, де він у другій сотні.