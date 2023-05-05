В Естонії будуть штрафувати на 1200 євро за святкування 9 травня із російською символікою
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.
"Можна прийти з квітами на цвинтар, вклонитися полеглим. Наполегливе прохання поліції - не мати при собі жодної символіки та не слухати за допомогою телефону агресивну музику", - розповіли в естонській поліції.
Зазначається, що з 5 по 9 травня в Естонії заборонені всі публічні збори, які можуть бути пов'язані з підтримкою країни-агресора РФ.
"Жодної ходи з прапорами Росії та іншими забороненими символами", — попереджають у поліції.
Також наголошується, що штраф у розмірі 1 200 євро за публічну підтримку РФ і використання її символіки виписуватиметься поліцією одразу. Також правопорушника можуть заарештувати.
"Минулого року ми намагалися з людьми домовлятися, просили прибрати заборонену символіку, і якщо людина не погоджувалась, розпочинали провадження. Цього року жодних діалогів не буде", - попередили в поліції.
Стати правопорушниками та отримати штраф в Естонії можуть навіть ті люди, які 9 травня публікуватимуть заборонену символіку у своїх соцмережах .