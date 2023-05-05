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Росіяни продовжують примусову паспортизацію мешканців окупованої Херсонщини, - Генштаб

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Росіяни продовжують примусову паспортизацію мешканців окупованої Херсонщини, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про примусову паспортизацію населення окупованої Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючі депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України".

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