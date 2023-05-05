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Замість Міллі головою Об’єднаного комітету начальників штабів США призначать командувача ВПС Брауна, - CNN

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Замість Міллі головою Об’єднаного комітету начальників штабів США призначать командувача ВПС Брауна, - CNN
За даними CNN, президент США Джо Байден ймовірно призначить головою Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза К. Брауна-молодшого, головнокомандувача ВПС США, замість генерала Марка Міллі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У разі схвалення Сенатом це стане першим випадком в історії Сполучених Штатів, коли міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів обидва є афроамериканцями, що є важливою віхою для адміністрації, яка пишається різноманіттям свого керівництва", - зазначає CNN.

Якщо Байден призначить Брауна, той стане лише другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла, котрий обіймав цю посаду між 1989 і 1993 роками при президентах Буші і Клінтоні.

Оголосити про це призначення можуть вже до липня, хоча точні терміни невідомі. Термін повноважень Міллі закінчується наприкінці вересня 2023 року.

Тоді крім Брауна ЗМІ також називали кандидатуру командувача Корпусом морської піхоти США генерала Девіда Бергера.

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Топ коментарі

  • Alexander Savely
    нє, ну видно ж шо вiн не кацап.
  • Gary Grant
    Темношкірий,не темношкірий-покуй. Що він думає про знищення такого явища,як кацапня? А то Міллі якийсь непевний.
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Якщо не помиляюсь, Швець його якось цитував. Я запамятав якраз через приставку "молодший" .
    Прихильник максимальної допомоги Україні в знищенні мордору.
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