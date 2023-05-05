П’ять країн ЄС вимагатимуть продовження імпортних обмежень для України після червня, - міністр сільського господарства Польщі Телус

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина проситимуть Європейську комісію продовжити тимчасове обмеження імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України, на яке вони погодились в обмін на фінансову допомогу.

Про це в п’ятницю оголосив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У п'ятницю відбулися переговори між представниками так званих "прифронтових країн" – Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини – щодо української сільськогосподарської продукції.

Як наголосив Телус на брифінгу за підсумками зустрічі, звернення до Єврокомісії полягатиме у наданні допомоги із загального бюджету Євросоюзу, оскільки кошти з кризового фонду Спільної аграрної політики вже повністю вичерпані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова планує ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових з України

Польський міністр також повідомив, що п'ять країн ЄС проситимуть продовжити дію постанови Єврокомісії про тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Нам пообіцяли, що вона (постанова. – Ред.) буде діяти і після 5 червня", – зазначив він.

Окрім того, Телус повідомив, що Польща продовжить моніторинг продуктів, що імпортують з України – зокрема борошна, м'яса птиці, яєць, яблучного соку, м'яких фруктів, і повідомив про це представнику України на зустрічі.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін. Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.