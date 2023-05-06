Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини,були  застосовані освітлювальні снаряди, - РВА

Російські війська сьогодні вночі, 6 травня, завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Прибережні території – активність ворожої артилерії, знаходитесь у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні глави Нікопольської РВА.

За його словами, війська РФ освітлюють берег водосховища освітлювальними боєприпасами, тому рекомендується знаходитись у безпечних місцях, можливий повторний обстріл.

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