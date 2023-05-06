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Фон дер Ляєн і Шмигаль у Лондоні провели переговори про майбутню конференцію по відновленню України

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Фон дер Ляєн і Шмигаль у Лондоні провели переговори про майбутню конференцію по відновленню України
Президентка Єврокомісії, яка перебуває у Лондоні з нагоди коронації Короля Чарльза ІІІ, провела зустріч з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку ЄС для нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Єврокомісії написала у твіттері. 

"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на (майбутню) конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо та фон дер Ляєн обговорили підтримку України

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