Росія здійснює повітряні атаки для перевірки можливостей ППО, в цілому тактика противника не змінилася, - Міноборони

Росія діє відповідно до своїх можливостей, зміни тактики не відбулося.

Таку позицію озвучила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Якщо загалом дивитися на динаміку дій Росії і війни, то ніякої зміни тактики наразі немає. Росія діє в міру своїх можливостей", - сказала вона.

Зокрема, за її словами, росіяни зараз налагоджують виробництво певних видів озброєння, проводять його випробування. "І те, що нам може здаватися за якусь зміну тактики, насправді це хід війни відповідно до їхніх можливостей", - вважає Маляр.

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"Збільшуються можливості - вони щось інше роблять, зменшуються - вони щось ставлять на паузу, але це не говорить про якусь нову тактику", - пояснила вона.

Військові, за її словами, розцінюють такі повітряні атаки як "з великою ймовірністю перевірку і розвідку можливостей нашої ППО".

Маляр каже, що останні обстріли з боку РФ - це "робота на майбутнє".

Нагадаємо, 5 травня після 17:00 в більшості областей України було оголошено тривогу. О 18:03 пролунали відбої тривоги. Моніторингові канали повідомляли про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.

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