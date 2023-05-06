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Росіяни дуже добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, - Резніков

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Росіяни дуже добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, - Резніков
Росіяни на війні добре вчаться протистояти кожному новому виду зброї, який Україна отримує від західних партнерів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Дмитру Комарову, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони дуже добре вчаться. Коли ми HIMARS…коли ми влітку їх привезли… а це 80 км ураження… тобто влітку змінилася ситуація, тому що ми почали нищити їх командні пункти, пункти управління. Але… тепер вони відвели всі свої пункти управління, всі свої склади, всю свою логістичну історію за 120 км, щоб ми не могли дотягнутися HIMARS", - розповів він.

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За словами міністра, саме тому зараз Україні потрібен транш більш далекобійної зброї, яка здатна була би вражати противника хоч б на 150 км.

"Ми і 300 просим (ATACMS), але поки що партнери вагаються, тому що, на жаль, вони все ще продовжують думати, що кожного разу, коли вони дають зброю, це може підняти рівень ескалації", - пояснив Резніков.

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Глава Міноборони додав, що західних партнерів щоразу доводиться переконувати: Україна застосовуватиме зброю лише для "самозахисту, для самооборони" і не завдаватиме ударі по території РФ.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А ви їм іще помагаєте.
    Воюєте з генералами і результативними розвідниками.
    Виродки.
  • Joshua Merlin
    эта ***** яйцапо17 задолбал... лучше бы это падло молчало... мерзок во всем...
  • Люба Бусько
    Звичайно вони вчаться, хочуть жити от і вчаться, а ми продовжуєм їх називати орками, ворог сильний, хитрий і підступний. І недооцінбвати їх непотрібно не тільки військовим а і цивільному суспільству. Бо по марафону яким нас годує влада ми воюєм з якимись недолугими, тупими орками, і це знецінює в суспільстві роль військових, ставить завищені сподівання і розчаровує в кінці кінців.
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