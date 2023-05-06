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Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки. ФОТО

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Російська авіація завдала удару керованими бомбами по Сумській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 5 травня близько 22:13 росіяни завдали авіаудару двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по місту Глухову.

"Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п'ять осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки 01

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Каждый день пограничные регионы бомбами накрывают. И где же те хваленные пэтриоты? Могли бы несколько самолетов сбить, глядишь перестали бы спокойно летать. Но прикрытие зе-бункера важнее...
  • Dmitry Begemotovich
    Петриотов всего 2 комплекса, и как минимум один сто процентов стоит под Киевом. Тут может помочь только современная авиация, которая способна видеть цель и сбивать ее на расстоянии до 150 км. Будут Ф-16 - полеты закончатся вместе с самолетами и летунами.
  • Александр Петрусенко 748d665c
    А ти що, вважаєш що наші системи ППО повинні прямо на лінії розмежування стояти і перехоплювати літаки, які наближаються до нашої територїї? Системи ППО, щоб не стати легкою мішенью, в своїй більшості стоять далі від лінії фронту і прикривають великі міста.
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