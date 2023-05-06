Росія вдарила по Глухову авіабомбами. 5 людей постраждали, пошкоджено 44 будинки. ФОТО
7 59017
Російська авіація завдала удару керованими бомбами по Сумській області.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 5 травня близько 22:13 росіяни завдали авіаудару двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по місту Глухову.
"Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п'ять осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.