Країни НАТО відточують навички полювання на російські підводні човни, - Bloomberg

Союзники з Організації Північноатлантичного договору (НАТО) посилюють моніторинг підводних човнів після того, як стало відомо, що Москва наносить на карту критичні підводні активи Європейського союзу та США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Левову частину 12-денних навчань, у яких беруть участь 12 країн НАТО, присвятили вистеженню уявного ворожого підводного човна біля берегів Норвегії та Ісландії. Російські підводні човни потенційно можуть порушити там безпеку комерційного судноплавства або намагатися перерізати військові маршрути, якими США поставляють техніку та зброю до Європи, вказує ZN. Очікується, що росіяни також можуть влаштовувати диверсії на підводних кабелях.

Про збільшення активності росіян в Атлантиці, яке свідчить про те, що Росія "може націлитись на підводні кабелі", нещодавно заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Каттлер. Він вважає, що російські кораблі складають карти критично важливої інфраструктури країн блоку, готуючись до ударів по підводних об'єктах у Європі та Північній Америці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати підводні кабелі Європи та США, - НАТО

Побоюючись таких атак, Польща посилює військовий захист енергетичної інфраструктури в морі. Уряд Польщі схвалив проєкт закону, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо він буде націлений на ключовий газопровід з Норвегії через Балтійське море.

За більш ніж рік війни в Україні Чорноморський флот РФ втратив флагман - крейсер "Москва", не зміг втримати острів Зміїний і вже не раз пропустив напад водних безпілотників у Севастополі. Але у війні не був задіяним російський підводний флот, тому країни НАТО не знають, яку загрозу він являє собою.