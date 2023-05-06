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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 770 (+560 за добу), 3717 танків, 2992 артсистеми, 7238 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 6 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,
- артилерійських систем - 2992 (+14) од,
- РСЗВ - 552 (+2) од,
- засоби ППО - 306 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка - 375 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 770 (+560 за добу), 3717 танків, 2992 артсистеми, 7238 броньованих машин 01

Сили оборони продовжують уточнювати дані.

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Шановний, Україна з москалями воює сотні років, остання війна триває з 2014 року, 10 років буде в наступному році. А бажаю я, щоб всі москалі здохли як можна раніше. Всіх кого задовбало най йдуть за всім відомим кораблем.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3363 день москальсько-української війни. 61!!! одиниця техніки і 560 чумардосів. Радує арта 16 та логістика 20!!!, спецтехніка та ППО по 2 та броня 21. Вчорашні БПЛА в статистиці, зачастили, шукають та тестують наші ППО. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
  • Qq Qqq f1a4586b
    Давайте не давати. На медалі "За повернення Криму" вибита дата 20.02.2014 , з цієї дати до вчорашнього дня рівно 3363 дні. Багато людей разом з Вами це забувають і я намагаюсь це нагадати. І як бачу роблю правильну справу. Бо у багатьох не війна, а спєцапіріция, внутрєній канфлікт, почалась в 2020-му ....
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