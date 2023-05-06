В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО
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Окупанти повідомили про вибухи вранці 6 травня в Криму. Вони твердять, що ""спрацювала система ППО".
Першими про вибухи почали писати кримчани у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи було чути на півночі окупованого півострова - в районі Джанкоя та Красногвардійського.
"У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04.
О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське.
У Красногвардійському був дуже сильний хлопок.
Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки", - цитує повідомлення дописувачів телеграм-канал "ЧП Крым".
Окупаційна "влада" півострова твердить, що це спрацювала система ППО. І повідомляє про відсутність жертв та руйнувань.