В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО

Окупанти повідомили про вибухи вранці 6 травня в Криму. Вони твердять, що ""спрацювала система ППО".

Першими про вибухи почали писати кримчани у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи було чути на півночі окупованого півострова - в районі Джанкоя та Красногвардійського.

"У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04.

О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське.

У Красногвардійському був дуже сильний хлопок.

Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки", - цитує повідомлення дописувачів телеграм-канал "ЧП Крым".

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Окупаційна "влада" півострова твердить, що це спрацювала система ППО. І повідомляє про відсутність жертв та руйнувань.