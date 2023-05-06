"Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"", - командувач Повітряних сил Олещук
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Уночі 4 травня в небі над Київщиною українські ППО збили російську ракету Х-47 "Кинджал".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!", - зазначив він.
Олещук повідомив, що сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.
Командувач Повітряних сил додав, що це стало можливим завдяки американській системі ППО Patriot.
Олещук застеріг від завчасного оприлюднення інформації, якою може скористатися ворог.
"Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час", - зазначив Олещук.