Рух Керченським мостом призупиняли, - окупанти
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Окупаційна влада Криму повідомляла про тимчасове призупинення руху Керченським мостом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пропагандистський російський державний ресурс "РИА Новости".
"Рух кримським мостом призупинено з технічних причин, відновиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Невдовзі окупаційна "влада" повідомила про відновлення руху.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 6 травня на півночі окупованого півострова було чути вибухи. Росіяни заявляли, що це робота ППО.