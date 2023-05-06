Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться протестів через невдоволення війною проти України, - британська розвідка
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Наразі шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто з міркувань безпеки скасували паради до Дня перемоги у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії.
Водночас святкування 9 травня в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Зокрема, не відбудеться прийом у президента Росії Володимира Путіна, який проходив після параду до 2019 року.
Крім того, скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку".
"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумовують у розвідці Британії.