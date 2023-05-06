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Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться протестів через невдоволення війною проти України, - британська розвідка

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Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться протестів через невдоволення війною проти України, - британська розвідка
Наразі шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто з міркувань безпеки скасували паради до Дня перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії.

Водночас святкування 9 травня в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Зокрема, не відбудеться прийом у президента Росії Володимира Путіна, який проходив після параду до 2019 року.

Крім того, скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Традиційного "Безсмертного полку" у Росії цьогоріч не буде: Портрети ветеранів пропонують публікувати онлайн або чіпляти на авто

"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумовують у розвідці Британії.

Топ коментарі

  • Артем 42df2539
    Лол, протести на підораші, це окмюморон
  • Прощай немытая раССея
  • Valentin Pe
    «Ой. Вань, гляди-ка, беспилотники
    И аккурат к Кремлю летят,
    А там монтажники-высотники,
    На купол лезут из засад.
    А тот, что снизу, правда Вань,
    Ну прям Димон - такая ж пьянь
    Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
    Ведь правда, Вань»!

    Послушай Зин, ты не врубаешься,
    У нас по плану все идет,
    Над ПВО вон издеваешься,
    БПЛА - не самолет.
    Его же очень трудно сбить
    Стрелять в него и наводить
    Их надо было запретить,
    Мать их итить!

    «Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
    Там нефтебаза вся горит,
    И на Тамани, вишь, прохлопали,
    И Крымский мост не устоит,
    А это ж ведь, ей-богу, Вань,
    Родная русская Кубань,
    Хотя она Тмутаракань,
    И глухомань»!

    Не место Зина тут иронии,
    Тут НАТО, черт его возьми,
    А беспилотник из Японии,
    Попробуй-ка перехвати,
    Искусственный там интеллект,
    В нем линзы встроенный эффект,
    И понимаешь там аспект,
    Боекомплект.

    «Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
    Мол, нет снарядов и людей,
    Стрелков кричит, что фронт развалится,
    И мы отхватим там люлей.
    В конце квартала - слышь, Иван -
    Давай уедем в Казахстан,
    А то - возьмем односельчан:
    И в Магадан!»

    Уж ты бы лучше помолчала бы,
    Не смей мне Вагнера хулить
    Меня твои достали жалобы,
    Молчи, ведь могут посадить.
    Сплотиться мы с тобой должны,
    России верные сыны,
    Так против козней сатаны,
    Защищены.

    «Ой, Вань, умру от депутатика
    Смотри как вертится, нахал.
    Он, грит, у нас такая тактика,
    И Путин всех переиграл.
    Сказал, что встали мы с колен,
    На Западе - лишь прах и тлен.
    Пока крапива есть и хрен,-
    Не сдастся в плен!»

    Ты, Зин, на грубость нарываешься,
    Народ обидеть норовишь!
    Тут за день так накувыркаешься...
    Придёшь домой - тут ты нудишь!
    А может ты иноагент?
    А то и вовсе диссидент,
    И украинский есть акцент,
    Как аргумент!

    (Алексей С. Железнов)
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