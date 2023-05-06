Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться протестів через невдоволення війною проти України, - британська розвідка

Наразі шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто з міркувань безпеки скасували паради до Дня перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії.

Водночас святкування 9 травня в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Зокрема, не відбудеться прийом у президента Росії Володимира Путіна, який проходив після параду до 2019 року.

Крім того, скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку".

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"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумовують у розвідці Британії.