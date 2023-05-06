"Дякую за звитягу, мужність, стійкість і самопожертву в боях з російським агресором", - Зеленський привітав піхотинців

Президент Володимир Зеленський від імені українського народу подякував піхотинцям за звитягу та самовіддане виконання військового обов’язку, мужність, стійкість і самопожертву у боях з російським агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у вітанні з Днем піхоти, розміщеному на сайті Президента.

"Українські піхотинці – це мужні, рішучі та сміливі воїни, які понад усе люблять рідну землю та гідно її боронять", - наголосив Зеленський.

За його словами, загартовані важкими кровопролитними боями, "ви злагоджено й потужно знищуєте російських загарбників, під лютим вогнем і обстрілами міцно тримаєте зайняті рубежі, відбиваєте численні атаки ворога та впевнено просуваєтесь уперед, крок за кроком наближаючи нашу Перемогу".

"Сьогодні українська піхота продовжує активно нарощувати свої бойові спроможності за рахунок формування нових підрозділів, надходження на озброєння сучасних зразків озброєння і військової техніки іноземного та вітчизняного виробництва, підвищення навченості особового складу, посилення рівня управління і взаємодії на полі бою", - зазначив Президент.

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"Вшановуючи славетних воїнів-піхотинців, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі за свободу й незалежність України", - наголосив він.

Зеленський висловив переконання, що високий професіоналізм і майстерність української піхоти й надалі служитимуть взірцем виконання завдань за призначенням.

Глава держави побажав піхотинцям "незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами".

Нагадаємо, 6 травня українські піхотинці відзначають професійне свято – День піхоти Збройних сил України, яке було встановлене у 2019 році тодішнім Президентом Петром Порошенком.