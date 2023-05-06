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США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, - Reuters

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США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, - Reuters
Сполучені Штати готують для Тайваню пакет озброєнь вартістю 500 мільйонів доларів. Для цього вперше використають прискореного надання зброї, який Вашингтон застосовує для допомоги Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зброю та допоміжне обладнання Тайваню відправлять в межах так званого президентського повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).

Таким чином США зможуть обійти часто тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєнь, який призвів до затримок у постачанні Тайваню зброї вже на суму 19 мільярдів доларів.

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Яку саме зброю Тайвань отримає в новому пакеті військової допомоги, поки не відомо.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес США уповноважив Байдена використати озброєння вартістю до 1 мільярда доларів із американських складів для допомоги Тайваню. Пакет на 500 мільйонів доларів стане першим використанням цих коштів.

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Водночас Конгрес США не передбачив фінансування на заміну зброї, яку передаватимуть Тайваню, тому Пентагону доведеться шукати ці гроші пізніше.

Топ коментарі

  • victor krivoruchko
    Море заважає товаришу Сі перескочити на Тайвань. 100 суден - 100 ракет, двісті суден-200 ракет. Залишиться переправа на джонках. Тут вже експерти по форсуванню Дінця в Білогорівці ************. Експерти ж, практики хоть куди....
  • Прощай немытая раССея
    Казахстан...
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