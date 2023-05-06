США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, - Reuters
Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Зброю та допоміжне обладнання Тайваню відправлять в межах так званого президентського повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).
Таким чином США зможуть обійти часто тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєнь, який призвів до затримок у постачанні Тайваню зброї вже на суму 19 мільярдів доларів.
Яку саме зброю Тайвань отримає в новому пакеті військової допомоги, поки не відомо.
У бюджеті на 2023 рік Конгрес США уповноважив Байдена використати озброєння вартістю до 1 мільярда доларів із американських складів для допомоги Тайваню. Пакет на 500 мільйонів доларів стане першим використанням цих коштів.
Водночас Конгрес США не передбачив фінансування на заміну зброї, яку передаватимуть Тайваню, тому Пентагону доведеться шукати ці гроші пізніше.