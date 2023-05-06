РФ вивела ракетоносії із Чорного моря до пунктів базування, - ОК "Південь"

У Чорному морі станом на 6 травня перебуває шість військових кораблів РФ, але немає ракетоносіїв.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз (6 травня. - Ред.) у Чорному морі - шість кораблів. Жодного ракетоносія немає: вони заведені в пункти базування", - повідомила вона.

Проте 5 травня під час нарощування ракетної небезпеки РФ маневрувала, виводячи та заводячи кораблі в пункти базування. За словами Гуменюк, росіяни спрямовують повітряні атаки на виснаження ППО ЗСУ.

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