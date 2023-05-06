У Києві відновилося зростання рівня води

Утримується затоплення заплави до 50 см. Це острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате і район Осокорків. Аварійних підтоплень поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська військова адміністрація в телеграмі у суботу, 6 травня.

"Станом на 10:00 06.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 308 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 5 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)", - ідеться в повідомленні.

Водночас утримується затоплення заплави шаром близько 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

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Як зазначили в КМВА, промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.