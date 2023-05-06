Росіяни обстріляли з "Граду" промислове підприємство в Нікополі: постраждало четверо людей (оновлено)

Російські війська обстріляли з "Градів" Нікополь на Дніпропетровщині. Поранено чотирьох людей чоловіків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів!Поцілили по промисловому підприємству", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років. Наслідки атаки уточнюються.

Згодом на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури уточнили, що в результаті обстрілу постраждало четверо людей. Також пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, газопровід.