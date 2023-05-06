Швейцарія передасть Україні близько 20 машин розмінування для очищення визволених територій, - Мінреінтеграції

Мінреінтеграції сприятиме залученню машин розмінування для очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції.

Зазначається, що відповідний меморандум про співробітництво був підписаний між Міністерством і швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions (GCS).

"Результатом співпраці має стати залучення компанією машин розмінування. Машини застосують для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об’єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Миколаївської, Харківської та Херсонської областей", - ідеться в повідомленні.

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У міністерстві додали, що для цього керівництво GCS заявило про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Крім того, сторони домовилися взаємодіяти у царині технічного та нетехнічного обстеження ймовірно забруднених ВНП територій. А також – проводити навчання населення звільнених територій ризикам, пов’язаним із мінами та нездетонованими боєприпасами.