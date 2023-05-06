США підозрюють, що криптобіржа Binance допомагала росіянам обходити санкції, - Bloomberg

Міністерство юстиції США веде розслідування щодо можливості обходити запроваджені Заходом проти Росії санкції за допомогою криптовалютної біржі Binance.

Про це пише Bloomberg із посиланням на пʼять власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

Відділ національної безпеки вказаного американського відомства зʼясовує причетність компанії або її офіційних осіб до порушення західних санкцій проти Росії. Ще одне розслідування проти Binance веде кримінальний відділ.

Криптобіржа відреагувала на дії Мін'юсту й заявила, що дотримується американських і міжнародних санкцій, а також провадить політику нетерпимості до анонімності клієнтів та невідомих джерел грошей.

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