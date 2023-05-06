Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За їх даними, під дном автомобіля Audi Q7, в якому Прилєпін прямував до родичів, розірвався вибуховий пристрій.

Водій загинув на місці. Прилєпіну надають медичну допомогу. Характер його поранень не уточнюють.

Читайте: "Земля перетравила молодого москаля": Росіяни скаржаться терористу Прилєпіну на пісні українського гурту "Пирятин"

ЗМІ повідомляють, що разом з Прилєпіним в машині була його дочка. Вона неушкоджена. За повідомленнями телеграм-каналів, Прилєпін висадив доньку - і коли авто від'їхало на 200 метрів, стався вибух.

На місці працюють екстрені служби. На дорогах Нижегородської області виставляють блокпости.







