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Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За їх даними, під дном автомобіля Audi Q7, в якому Прилєпін прямував до родичів, розірвався вибуховий пристрій.

Водій загинув на місці. Прилєпіну надають медичну допомогу. Характер його поранень не уточнюють.

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ЗМІ повідомляють, що разом з Прилєпіним в машині була його дочка. Вона неушкоджена. За повідомленнями телеграм-каналів, Прилєпін висадив доньку - і коли авто від'їхало на 200 метрів, стався вибух.

На місці працюють екстрені служби. На дорогах Нижегородської області виставляють блокпости.

Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 01
Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 02
Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 03
Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 04

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Топ коментарі

  • Valentina Grin
    От би, ця с...ка здохла.
  • Олександр Карін
    Їбана мразь, яка закликала до знищення українців і конкретно українських дітей. Сподіваюсь, цьому гнійному підору трохи повідривало кінцівки і воно здохне не відразу, а принаймі через тиждень і в страшних муках.
  • Raccoonenko
    Геть живий чи ще є надія?
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