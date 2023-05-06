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Підрозділ ППО отримав засоби електроніки. ФОТОрепортаж

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Підрозділи протиповітряної оборони – справжні Янголи-Охоронці, які закривають українське небо від ворожих безпілотників і ракет. В одну з рот ППО, яка днями "приземлила" ворожий БПЛА "Ланцет", Петро Порошенко привіз засоби електроніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

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Як зазначається, у вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші "смаколики".

"Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Старлінк, відеонагляду – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити напад", – пояснюють бійці.

"Дуже потрібні планшети. Оператори можуть працювати мобільно. Монітори будуть видавати потрібнутнам інформацію для того, щоб відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО", – говорять військові. Медичне обладнання для допомоги пораненим теж вкрай необхідне.

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Підрозділ ППО отримав засоби електроніки 05

"Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною", – зазначає Порошенко.

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Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна – каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.

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Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.

"Четвертий день поспіль ми працюємо у військах", – зазначає Порошенко.

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"Ми вже добрі друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите", – наголошує Петро Порошенко.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    У нього є дублікат ключа. Приходить вночі і краде.
  • Ан Мур
    Через силу, кажеш? І тут?











    Щоразу по дорозі до наших бійців, заїжджаючи на заправку, щиро захоплююся нашими людьми. Вони всі - герої. Які продовжують посміхатися та працювати, не дивлячись на всі труднощі.

    Ніхто із них не сумнівається у нашій перемозі. І це надихає робити ще більше, щоб забезпечити наших воїнів всім необхідним.

    Все буде Україна 💙💛

    Петро Порошенко
  • Ан Мур
    Петро Порошенко:
    Вони - ті, хто першими дивляться в очі ворогу. Але для ворога цей погляд - останній. Це - українська піхота. Мужня, незламна, хоробра!







    Бахмут, Авдіїка, Вугледар… Сьогодні тримається і на їхніх мужніх плечах. Постійні канонади, над позиціями зависають ворожі дрони, а посадка розбита вщент від ворожої арти - такі зараз реалії у наших хлопців-піхотинців. І тепер скажіть, що вони не Супергерої? Але вони тримаються і дають гідну відсіч російському окупанту.

    Дякую за захист рідної землі, воїни! Вітаю зі святом! Будьте всі здорові.

    Фото: Костянтин і Влада Ліберови
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