Підрозділ ППО отримав засоби електроніки. ФОТОрепортаж

Підрозділи протиповітряної оборони – справжні Янголи-Охоронці, які закривають українське небо від ворожих безпілотників і ракет. В одну з рот ППО, яка днями "приземлила" ворожий БПЛА "Ланцет", Петро Порошенко привіз засоби електроніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Як зазначається, у вантажі – комп‘ютери, монітори, планшети та інші "смаколики".

"Зараз прийшло обладнання для роботи з військовою інформацією. Старлінк, відеонагляду – це все вкрай важливо. Тому що часто мобільні групи диверсантів намагаються до нас підійти, і ми їх відстежуємо засобами спостереження. І можемо відбити напад", – пояснюють бійці.

"Дуже потрібні планшети. Оператори можуть працювати мобільно. Монітори будуть видавати потрібнутнам інформацію для того, щоб відстежувати ворога і більш ефективно використовувати наші системи ППО", – говорять військові. Медичне обладнання для допомоги пораненим теж вкрай необхідне.

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"Ми пишаємося, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" беруть шефство над ротою, яка здійснює протиповітряну оборону. Сили ППО тримають українське небо. А ми робимо їх працю ще більш філігранною", – зазначає Порошенко.

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Наступного разу у підрозділ привезуть пересувну авторемонтну майстерню: хлопцям вона дуже потрібна – каже Порошенко. Також налагодили виробництво антиланцетних сіток, які теж першими підуть саме в цю роту.

Таку ж порцію електроніки передали і морським піхотинцям, з якими команда Порошенка тримає постійний зв’язок, забезпечуючи їх всім необхідним.

"Четвертий день поспіль ми працюємо у військах", – зазначає Порошенко.

"Ми вже добрі друзі. І я дякую вам за ту величезну роботу, яку ви робите", – наголошує Петро Порошенко.