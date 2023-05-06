Повідомлення окупантів про "зупинку всіх блоків" ЗАЕС може бути частиною підготовки до провокацій, - мер Мелітополя Федоров

Російські пропагандистські мас-медіа поширюють "новину" про повну зупинку всіх енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції, хоча ця інформація не була таємницею ще у січні.

Відповідне речення міститься в телеграм-публікації окупаційного "керівництва" АЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"Колектив Запорізької атомної станції робить все необхідне для забезпечення ядерної безпеки. Підстав для занепокоєння немає. Усі блоки зупинено. Обладнання обслуговується відповідно до всіх необхідних регламентів при суворому контролі норм радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні, підписаному "директором Запорізької атомної станції" Юрієм Черничуком.

Водночас скидається на те, що мета публікації - "заспокоїти" паніку спричинену, вочевидь, виїздом окупантів з Енергодару та території станції, а також пояснити депортацію дітей.

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"Рішення тво губернатора Запорізької області Євгена Балицького стосується тимчасового переміщення деяких категорій громадян і пов'язано насамперед із занепокоєнням психологічним станом дітей. Сім'ям з дітьми пропонується виїхати за межі міста на короткий час до більш спокійних місць, підготовлених для проживання. Все це буде зроблено організовано та під суворим контролем. Необхідності евакуації працівників станції та мешканців міста наразі немає. Дотримуйтесь спокою", - переконує окупант.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров вважає, що вказане повідомлення може бути частиною підготовки до провокацій на окупованій частині Запорізької області: "Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ".

Він звернувся до мешканців окупованих територій з проханням уникати масових скупчень людей та триматися якомога далі від місць перебування окупантів.

Нагадаємо, Запорізька АЕС окупована росіянами з березня 2022 року. Вони розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. "Оборонні" позиції розташовані навіть на реакторах.

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У січні 2023 року в Енергоатомі повідомили, що всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, а загарбники блокують їхнє включення. Водночас електростанція продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби.

У лютому Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС "внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки".