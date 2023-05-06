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У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером

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У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером
Російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін внаслідок підриву автомобіля дістав струс мозку та переломи.

Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Медичні служби кажуть, що у Прилєпіна "пораненнях обох ніг".

Терориста забрали з місця підриву гелікоптером і доправили до лікарні.

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На місці працюють слідчі, їм на допомогу відправили детективів з Москви. В Нижегородській області введено план "Перехоплення".

За попередніми даними, потужність вибухового пристрою під автомобілем Прилєпіна склала 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення.

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Топ коментарі

  • Vadim Zertin
    А в мене інша інформація, йому відірвало ноги і пробач цензор....хуй
  • Прощай немытая раССея
  • Rostyslav Komarnytsky
    Піде до кадирова у гарем. Євнухом.
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