У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером
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Російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін внаслідок підриву автомобіля дістав струс мозку та переломи.
Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Медичні служби кажуть, що у Прилєпіна "пораненнях обох ніг".
Терориста забрали з місця підриву гелікоптером і доправили до лікарні.
На місці працюють слідчі, їм на допомогу відправили детективів з Москви. В Нижегородській області введено план "Перехоплення".
За попередніми даними, потужність вибухового пристрою під автомобілем Прилєпіна склала 2 кг у тротиловому еквіваленті.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення.