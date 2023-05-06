Байден про свій вік і переобрання: "Я достобіса мудрий"
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Ведуча звернула увагу, що серед керівників 500 найбільших американських компаній у списку Fortune жоден не має такого поважного віку, як президент США, і спитала, чому Байден, якому у 2024 році буде 82, "є саме тим, кого американці мають обрати на найбільш відповідальну посаду у світі".
"Тому що я став достобіса мудрим і знаю більше, ніж значна частка людей. Я більш досвідчений, ніж будь-хто, хто балотувався на цю посаду, і вважаю, що довів: я і чесний, і дієвий", - підкреслив американський президент.
Байден пізніше додав, що "не можна допустити перемоги тієї ж людини, що була президентом чотири роки тому", маючи на увазі нині головного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.
На запитання, чим він відрізняється від свого попередника на посаді президента США, Байден відповів коротко: "Усім".