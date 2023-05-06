В Авдіївці дістали з-під завалів тіло комунальника, який загинув 30 квітня

В Авдіївці на Донеччині дістали з-під завалів тіло комунальника, який загинув унаслідок ракетного удару 30 квітня, також тривають пошуки літньої жінки, що загинула після удару, якого війська РФ завдали напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вчора був авіаракетний удар по центральній частині міста. Дві багатоповерхові будівлі були зруйновані, в результаті чого родина, яка проживала на другому поверсі одного з будинків, потрапила під завали. Там проживали чоловік та жінка (подружжя - ред.) та літня жінка, 1936 року. (Молодшу) жінку викинуло у вікно, її знайшли поруч із будинком - вона загинула. Чоловіка пізніше дістали з-під завалів, він також загинув. Літню жінку ще не знайшли, вона під завалами. І вчора також ми знайшли нашого комунальника, який 30 квітня потрапив під ракетний удар і був під завалами", - розповів Барабаш.

Також читайте: В Авдіївці з-під завалів не змогли дістати чоловіка: потрібна спецтехніка, - голова МВА Барабаш

Він зауважив, що залишатися в місті вкрай небезпечно, однак жителі не погоджуються евакуюватися.

"Вивезти всіх однозначно в нас не вийде, навіть якось кардинально ситуацію змінити щодо кількості людей у місті. Авдіївка – не прифронтова громада, а фронтова, але, на жаль, механізму нема. А було б непогано, якби люди поїхали. На жаль, не їдуть", - зазначив Барабаш.

Читайте: Найближчим часом з Авдіївки спробують евакуювати все цивільне населення, - сили оборони Таврійського напрямку

Як повідомлялося, загарбники не припиняють обстріли Авдіївки. Зокрема, 30 квітня російські терористи обстріляли місто з "Градів", танків і вдарили з літака. Під час обстрілу міста всі три поверхи однієї з будівель у центральній частині склались до фундаменту.