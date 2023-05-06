Рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна
Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.
"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов", - йдеться у повідомленні.
Активісти руху зазначають, що "мали відчуття": Прилєпіна рано чи пізно підірвуть.
"И сбылось - ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке.
Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", - йдеться у повідомленні "Атеш".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".