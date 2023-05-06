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Рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна

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Рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна
Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.

Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов", - йдеться у повідомленні.

Активісти руху зазначають, що "мали відчуття": Прилєпіна рано чи пізно підірвуть.

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"И сбылось - ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке.

Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    При підриві авто Захара Прілєпіна на місці Zдох його водій, колаборант, уродженець Луганська Александр Шубін, який воював на боці російських ерзац-формувань "лнр" та в 2019 отримав російський паспорт. Колаборант мав позивний "Злой".
    Таким чином Злой Шубін в свої 27 років далеко в російському тилу отримав те, що заслужив за свою службу російським окупантам.

    @informnapalm
  • Ольга Мартынюк 0cacf01b
    "АТЕШ" - РЕСПЕКТ І НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У ЗНИЩЕННІ ВОРОГІВ.
  • Шимус
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