Рух "Атеш" натякнув на причетність до підриву Прилєпіна

Військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.

Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі руху, інформує Цензор.НЕТ.

"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов", - йдеться у повідомленні.

Активісти руху зазначають, що "мали відчуття": Прилєпіна рано чи пізно підірвуть.

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"И сбылось - ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке.

Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", - йдеться у повідомленні "Атеш".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвано в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін отримав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".