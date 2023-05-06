З полону повернули 45 захисників і захисниць України. ФОТОрепортаж

Україна повернула 45 захисників, серед яких 42 захисники та 3 захисниці "Азовсталі".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та три захисниці "Азовсталі". Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.

35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - написав Єрмак.

Глава ОП додав, що серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на "Азовсталі".

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Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на "Азовсталі" і сьогодні повертається додому.







Росіянам повернули трьох льотчиків.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 2324 українців!