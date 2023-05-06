Змін в ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС немає, - Енергоатом
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.
"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.
Нагадаємо, Запорізька АЕС окупована росіянами з березня 2022 року. Вони розмістили там військовослужбовців та бойову техніку. "Оборонні" позиції розташовані навіть на реакторах.
У січні 2023 року в Енергоатомі повідомили, що всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, а загарбники блокують їхнє включення. Водночас електростанція продовжує постійно споживати з енергосистеми України електроенергію на власні потреби.
У лютому Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС "внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки".