Новини

Слідком РФ показав вирву на місці вибуху машини терориста Прилєпіна. ВIДЕО

10 54832
На місці вибуху машини терориста Захара Прилєпіна утворилася величезна вирва.

Про це інформує Цензор.НЕТ

"Діаметр вирви становить не менше 1,5 м та глибиною 0,7 м. Попередньо, саморобний вибуховий пристрій вагою 3 кг було закладено під капот автомобіля", - повідомили в Слідкомі.

Від потужного вибуху машину перевернуло, а передня частина відірвалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Прилєпіна струс мозку та переломи. Його забрали гелікоптером

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення". 

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.

Топ коментарі

  • Шимус
    Вот всё у них так. Снарядов просил Пригожин - а прислали почему-то Прилепину.
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Щось в мене сумніви, що воно живе..
  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Мозок Прілєпіна не постраждав - через повну його відсутність.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини