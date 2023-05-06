Слідком РФ показав вирву на місці вибуху машини терориста Прилєпіна. ВIДЕО
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На місці вибуху машини терориста Захара Прилєпіна утворилася величезна вирва.
Про це інформує Цензор.НЕТ
"Діаметр вирви становить не менше 1,5 м та глибиною 0,7 м. Попередньо, саморобний вибуховий пристрій вагою 3 кг було закладено під капот автомобіля", - повідомили в Слідкомі.
Від потужного вибуху машину перевернуло, а передня частина відірвалася.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".
Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.