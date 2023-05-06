У Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: чоловік нібито родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини українофоба і пропагандиста Захара Прилєпіна.

Як заявили в російському МВС, затриманий за підозрою в причетності до вибуху машини Прилєпіна раніше був судимий. Розшук можливих співучасників підриву автомобіля триває, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Як повідомили у силових структурах РФ, причетних до замаху на Прилєпіна шукають у Підмосков'ї, встановлено адреси їхнього проживання.

Нібито встановлено квартиру в Підмосков'ї, де могло бути зібрано саморобний вибуховий пристрій, яким підірвали автомобіль.

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За даними телеграм-каналу 112, затриманий чоловік родом з України і нещодавно отримав російське громадянство. 30-річного жителя Нижегородської області бачили місцеві з села Піонерське протягом двох днів, він просто ходив лісом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.